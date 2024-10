DOPPIO DIPLOMA: DUE INCONTRI DEDICATI AGLI STUDENTI

LECCO – Giovedì 10 ottobre alle 17.30 al centro civico Sandro Pertini di Germanedo, l’Informagiovani del Comune di Lecco, in collaborazione con il Punto Giovani di Mandello del Lario, organizza un incontro informativo dal titolo Doppio diploma, con l’obiettivo di informare gli studenti sull’opportunità di ottenere il doppio diploma, italiano e statunitense.

L’appuntamento è rivolto agli studenti delle classi terze degli istituti secondari di primo grado. Giovedì 17 ottobre alle 17.30 si terrà un secondo incontro dedicato agli studenti degli istituti secondari di secondo grado. In entrambi gli incontri i giovani avranno la possibilità di scoprire come conseguire contemporaneamente sia il diploma italiano, sia quello statunitense, attraverso una preparazione internazionale che garantisce maggiori opportunità per il futuro accademico e professionale.

Così l’assessora alla Famiglia, giovani e comunicazione Alessandra Durante: “In questi anni abbiamo ampliato i progetti legati alle esperienze internazionali, e il nostro Informagiovani è ormai un punto di riferimento per ragazzi e famiglie. L’evento sul IV anno all’estero ha confermato il successo, ma sappiamo che questa esperienza non è la soluzione ideale per tutti. Per questo abbiamo cercato e intercettato una nuova proposta da condividere: il doppio diploma. Questo percorso rappresenta un’opportunità economicamente più sostenibile rispetto al trasferimento all’estero e permette di conseguire contemporaneamente il diploma italiano e quello americano. Attraverso una proposta didattica innovativa, gli studenti entrano in contatto con un sistema formativo molto diverso dal nostro e, per certi aspetti, complementare, con un taglio pratico e operativo che tocca discipline spesso anche molto differenti da quelle a cui siamo abituati nei nostri programmi. Questo titolo di studio, riconosciuto a livello internazionale, non solo apre le porte a opportunità universitarie e lavorative globali, ma favorisce anche una crescita personale, spingendo i ragazzi a sviluppare talenti, autonomia, responsabilità e una mentalità internazionale”.

Per l’occasione, saranno presenti i referenti americani della Mater Academy. Il programma offerto consente agli studenti di frequentare contemporaneamente il percorso di studi previsto dal sistema scolastico italiano e un programma di studi online riconosciuto negli Stati Uniti. Al termine degli studi, i giovani saranno maggiormente facilitati nell’entrare in università e istituzioni sia in Italia che negli Stati Uniti.