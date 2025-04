DOPPIO IMPEGNO VALSASSINESE E DERBY CITTADINO PER LA LECCO ALTA

LECCO – Finisce in parità la partita dei Pulcini 2014 tra Lecco Alta e Cortenova, giocata in città. Le squadre vincono un tempo a testa e pareggiano gli altri due. Una partita combattuta dove si è visto un buon livello tecnico da parte di entrambe. Lecco Alta che avrebbe dovuto capitalizzare meglio le occasioni avute, sprecate per imprecisione e poca cattiveria agonistica sottoporla. Nonostante ciò si è visto comunque un buon gioco soprattutto nelle uscite da portiere, delle buone combinazioni tra compagni e ottima la voglia di riconquista del pallone.

All’appuntamento di ritorno in Valsassina, la squadra del Cortenova si presenta con diversi elementi, agonisticamente molto forti, e la Lecco Alta a sua volta risponde con un tono agonistico adeguato. Ne scaturisce una partita combattuta, con la consueta prova di solidità difensiva della squadra lecchese. Anche l’attacco è efficace, nonostante parecchie occasioni non concretizzate anche per bravura dei portieri del Cortenova. Finisce con la vittoria della Lecco Alta in tre tempi e un pareggio nel secondo tempo.

Fine settimana impegnativo per la scuola calcio della Lecco Alta ospitata dall’Aurora San Francesco per un incontro in amicizia. Tanti i bambini in campo che si sono affrontati su tre campi in quattro gare 3vs3 per 12′ per tanto divertimento, fair play con il tifo dei genitori. L’obiettivo principale di questi incontri non è solo la competizione, ma anche promuovere il divertimento, l’apprendimento dei fondamenti del calcio, il lavoro di squadra e il rispetto per gli avversari. È un momento educativo e formativo per sviluppare sia le abilità tecniche che i valori sportivi.

G.P.