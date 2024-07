DORIO. INCIDENTE, LA SS36 CHIUSA VERSO NORD. USCITA OBBLIGATA A PIONA

DORIO – Sulla strada statale 36 è provvisoriamente chiuso il tratto, in direzione del confine con la Svizzera, al km 85,650 nei pressi di Dorio in provincia di Lecco, per un incidente. Il traffico è deviato con uscita obbligatoria a Piona e prosecuzione sulla SP 72. Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto tre veicoli e si registra un ferito.

Sul posto sono presenti i soccorsi, i Vigili del Fuoco e il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.