LECCO – Nell’ambito del nuovo avviso DoteComune di Anci Lombardia, il Comune di Lecco promuove un tirocinio della durata di 12 mesi presso il servizio comunicazione e ufficio stampa.

DoteComune di Anci Lombardia è un’importante opportunità di formazione teorico-pratica, che permette ai partecipanti di contribuire a migliorare i servizi con un’esperienza di cittadinanza attiva. Vi possono partecipare soggetti disoccupati o inoccupati di età pari o superiore a 18 anni, e i residenti o domiciliati in Lombardia. Un tirocinio in ufficio stampa e comunicazione della durata di dodici mesi.

La domanda potrà essere presentata entro giovedì 17 novembre direttamente al servizio protocollo del Comune di Lecco, in piazza Diaz 1 al piano terra, negli orari di apertura al pubblico, via posta elettronica ordinaria all’indirizzo istituzionale protocollo@comune.lecco.it, via Pec (solo da Pec) a comune@pec.comunedilecco.it compilata in ogni sua parte e comprensiva degli allegati richiesti.

Il tirocinante contribuirà alla realizzazione dei compiti affidati al servizio, imparando a conoscere l’assetto organizzativo dell’ente e i suoi strumenti di comunicazione, collaborando alla raccolta di informazioni e alla produzione di materiali per la stampa e per i social, alla redazione di testi e all’acquisizioni di immagini, all’aggiornamento del sito internet, alla preparazione dei comunicati stampa e alla gestione delle conferenze stampa. Oltre che al monitoraggio della rassegna stampa, apprendendo le dinamiche di relazione con gli altri servizi comunali, con i cittadini e con gli organi di informazione locale.