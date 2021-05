LECCO – Con il nuovo avviso DoteComune di ANCI Lombardia, il comune di Lecco ha aperto il bando per due nuovi tirocini della durata di 12 mesi.

DoteComune è un’importante opportunità di formazione teorico-pratica che permette di contribuire a migliorare i servizi con un’esperienza di cittadinanza attiva. Vi possono partecipare i soggetti disoccupati o inoccupati di età pari o superiore a 18 anni residenti in Lombardia.

La domanda per uno dei due tirocini potrà essere presentata on line attraverso il portale dei servizi del cittadino, utilizzando le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) oppure direttamente al servizio protocollo del Comune di Lecco, facendola visionare prima al servizio Informazione, comunicazione e partecipazione, in piazza Diaz 1 al piano terra, o ancora tramite il servizio postale, purché essa arrivi all’ufficio protocollo entro la scadenza indicata.

La domanda di partecipazione da presentare entro le 12.30 di giovedì 20 maggio 2021 e tutte le altre informazioni sono disponibili a questo collegamento.