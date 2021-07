LECCO – Due nuovi tirocini della durata di 12 mesi promossi dal Comune di Lecco nell’ambito del nuovo avviso DoteComune di ANCI Lombardia.

“DoteComune è un’importante opportunità di formazione teorico-pratica, che permette di contribuire a migliorare i servizi con un’esperienza di cittadinanza attiva. Vi possono partecipare i soggetti disoccupati o inoccupati di età pari o superiore a 18 anni residenti in Lombardia. La domanda per uno dei due tirocini potrà essere presentata online attraverso il portale dei servizi del cittadino, utilizzando le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) oppure direttamente al servizio protocollo del Comune di Lecco, facendola visionare prima al servizio Informazione, comunicazione e partecipazione, sito in piazza Diaz 1 al piano terra, o ancora tramite il servizio postale, purché essa arrivi all’ufficio protocollo entro la scadenza indicata”.

Le posizioni messe a bando riguardano il servizio Tributi, nell’ambito del quale il tirocinante si occuperà di inserimento di dati, archiviazione, attività di segreteria e protocollo e il servizio Cultura e Turismo, dove i tirocinanti saranno di supporto alla promozione turistica della città di Lecco e del territorio lecchese, affiancando il personale dell’Infopoint del Comune di Lecco.

La domanda di partecipazione, da presentare entro le 12:30 di giovedì 22 luglio 2021, e tutte le altre informazioni sono disponibili a questo collegamento.