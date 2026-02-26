DOVE FINISCE LA SALITA: L’EVERESTING SKI DI GABRIELE SCAIOLI

PRIMALUNA – Ci sono sfide che si contano in numeri, e altre che si contano in respiri, in silenzi, in quel dialogo muto tra te e la montagna. L’Everesting Ski di Gabriele Scaioli appartiene a entrambe: 8848 metri di dislivello, 24 salite, una giornata intera vissuta tra buio, neve e determinazione. Ma soprattutto appartiene a quel tipo di imprese che non nascono per impressionare, bensì per capire chi sei quando la fatica diventa l’unica compagna di viaggio.

Gabriele ha 25 anni, corre trail, pedala, si allena con la testa di chi sa soffrire e la semplicità di chi rimane coi piedi per terra. Dopo gli Everesting in bici, ha scelto di affrontarne uno sugli sci, nonostante avesse ripreso lo sci alpinismo da pochi mesi …

