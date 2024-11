LECCO – Attesa per l’esame autoptico previsto domani, giovedì, sulla salma di Margherita Colombo, la 73enne abitante a Cassina Valsassina deceduta lunedì in circostanze ancora tutte da chiarire, mentre in casa c’era il figlio Corrado Paroli – trasferito successivamente d’urgenza all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco in gravi condizioni. E proprio nel nosocomio del capoluogo avverrà l’autopsia.