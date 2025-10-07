DRAMMA DI CASSINA, UDIENZA-LAMPO PER PAROLI: RINVIO ALLA PROCURA

LECCO – È durata una manciata di minuti l’udienza preliminare con imputato Corrado Paroli, che deve rispondere dell’omicidio della madre Margherita Colombo, 73 anni, avvenuto a Cassina Valsassina il 18 novembre 2024.

Per il momento nessun passaggio in Corte d’Assise: davanti al giudice delle udienze preliminari Salvatore Catalano e al Pm Chiara Di Francesco, sono state avanzate delle eccezioni da parte del difensore di Paroli, avvocatessa Maria Elisabetta Corlaita, e il giudice ha rinviato gli atti in Procura …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS