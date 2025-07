DROGA E VIOLENZE TRA LECCO E SONDRIO, 27ENNE CONDANNATO A 5 ANNI

LECCO – I Carabinieri della stazione di Lecco hanno arrestato un uomo di 27 anni, di origini nordafricane e residente in città, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Lecco. L’arresto fa seguito a un lungo iter giudiziario che ha portato alla condanna definitiva per una serie di reati commessi tra il 2017 e il 2021.

Il cumulo di pene riguarda episodi di particolare gravità: rapina, lesioni personali aggravate, danneggiamento e rissa avvenuti nel 2017 nei pressi della discoteca Orsa Maggiore, a Lecco, in concorso con altri connazionali; lesioni aggravate in concorso a Traona (SO) nel 2018; detenzione illecita di sostanze stupefacenti tra Lecco e Calolziocorte nel biennio 2020–2021; altre lesioni personali aggravate in concorso commesse nel 2021 a Lecco.

Il 27enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Lecco, dove dovrà espiare una pena definitiva di cinque anni, cinque mesi e venti giorni.