‘DRUG VALLEY’. IN TRIBUNALE ALTRI NOMI NELL’INCHIESTA VALSASSINESE

LECCO – Spaccio di droga in Valsassina, sfilata di testi davanti al giudice monocratico Bianca Maria Bianchi. È entrato nel vivo il processo nei confronti della gang che era stata sgominata nell’operazione “Drug Valley 2022” condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Lecco. In carcere erano finite cinque persone e una doveva presentarsi alla Polizia Giudiziaria.

Il principale accusato, un albanese, conosciuto in Valsassina come “Miri“, era presente in aula e i testi – alcuni hanno chiesto anche un divisorio per non essere riconoscibili dall’imputato – hanno raccontato come avveniva l’acquisto di cocaina …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS