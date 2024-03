DRUG VALLEY. NEL VIDEO I BLITZ IN LUOGHI NOTI, BOX E APPARTAMENTI

CREMENO – Cremeno, Maggio e Cassina, ma anche Barzio, Introbio e Ballabio nell’operazione “Drug Valley” della Squadra Mobile della questura di Lecco per contrastare lo spaccio di cocaina e hashish nel nostro territorio.

Per raccontare l’operazione è stato diffuso un video in cui si riconosce la colonna di auto di servizio che all’alba di mercoledì mattina ha raggiunto l’Altopiano per effettuare i sei fermi e le numerose perquisizioni.

Nelle immagini autorizzate dalla Procura si riconoscono scorci noti ai valsassinesi, ma anche box e appartamenti dove la droga veniva nascosta.