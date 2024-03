“DRUG VALLEY”: UN MONOPOLIO VIOLENTO DELLA COCAINA PER IL VASTISSIMO CONSUMO VALSASSINESE

LECCO – Fa rumore la maxi inchiesta della questura di Lecco sullo spaccio di cocaina in Valsassina, in particolare in Altopiano tra Barzio, Cassina e Cremeno con la frazione di Maggio.

“Ennesima operazione della Mobile in questi due anni contro lo spaccio – spiegano il questore Ottavio Aragona ed il procuratore Domenico Basso -. Questa però si differenzia perché attenziona la Valsassina, che appariva marginale da quelle che sono le aree percepite come più critiche (l’area urbana di Lecco, il confine con la Brianza o l’alto lago). Il giro di stupefacente è assolutamente di rilievo. Durante le perquisizioni è stato rinvenuto un considerevole quantitativo già pronto per lo smercio a disposizione di un italiano che seppure ai domiciliari continuava a spacciare“.

“Territorio molto circoscritto ma giro tutt’altro che ristretto” le parole del procuratore capo.