DUE COLPI PER LA CALCIO LECCO: ARRIVANO PELLEGRINO E METLIKA

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriel Pellegrino.

Il centrocampista italo-canadese ha trascorso l’ultima stagione tra le fila del Friburgo II, con cui ha concluso il suo tesseramento il 30 giugno 2025.

Il classe 2004 ha firmato un contratto che lo lega alla Calcio Lecco 1912 fino al 30 giugno 2027.

Nato in Canada, nell’Ontario, il 25 marzo 2004, è cresciuto nel settore giovanile del Toronto FC, franchigia della MLS. Nell’estate 2020 il trasferimento al Friburgo, dove ha militato per cinque anni con Under 17, Under 19 e seconda squadra, giocando per metà stagione in 3.Liga (7 presenze, 1 gol) e nella Regionalliga (20 presenze).

Sarà la sua seconda esperienza nei campionati italiani, dopo una parentesi nella stagione 2023/24 con il Südtirol Primavera (10 presenze, un gol). Ha raccolto anche 6 presenze con la selezione Under 20 del Canada.

Indosserà la maglia numero 17.

Insieme a Pellegrino, la società ha acquistato anche il centrocampista Antonio Metlika.

Il centrocampista italiano ha trascorso l’ultima stagione tra le fila della Virtus Verona, con cui ha concluso il suo tesseramento il 30 giugno 2025.

Il classe 2001 ha firmato un contratto che lo lega alla Calcio Lecco 1912 fino al 30 giugno 2027.

Nato a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, è cresciuto nel settore giovanile del ChievoVerona, raccogliendo anche della convocazioni con la Prima Squadra in Serie B.

Dopo due prestiti all’Ambrosiana in Serie D, nel 2021 è approdato alla Virtus Verona, dove è rimasto fino alla scorsa stagione, esclusa una parentesi al Sangiuliano City nel 2022/23, sempre nel Girone A di Serie C. Nell’ultimo biennio con il club veneto ha registrato 72 presenze e realizzato 3 gol.

Indosserà la maglia numero 21.