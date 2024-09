DUE CONCERTI PER LA FESTA DELLA COMUNITÀ PASTORALE DI GERMANEDO

LECCO – La Comunità pastorale Madonna alla Rovinata di Germanedo ha organizzato due concerti, in occasione della festa pastorale che si svolgerà dal 5 al 15 settembre.

Il primo, giovedì 5 settembre alle 21, avrà come protagonista don Stefano Colombo, prete della diocesi che attualmente svolge il suo ministero presso la Casa Paolo VI di Concenedo di Barzio; apprezzato autore di musica cristiana, proporrà con i suoi musicisti “Se non è così… come?“, una raccolta di canzoni del suo repertorio. Il concerto si terrà presso la chiesa parrocchiale di Germanedo.

II secondo, sabato 14 settembre, si terrà alle 21 nel parco di Villa Eremo e vedrà come protagonista il parroco della Comunità pastorale, don Marco Rapelli, insieme a una delle sue tre band, Tracce sulla Neve. Il gruppo proporrà un tributo a due grandi autori della musica italiana, Angelo Branduardi e Fabrizio De Andrè. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà presso il salone dell’oratorio di Belledo, in via Fiocchi, 68.

Entrambi gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Il programma completo delle feste pastorali si può trovare a questo link.