GRIGNA MERIDIONALE – Due persone impegnate in Grignetta – per la precisione nel ‘Canalone del Diavolo’ – classificato EE (per Escursionisti Esperti) sono ricercate in questi minuti con mobilitazione dei Vigili del Fuoco di Lecco e del Soccorso Alpino.

Dovrebbero essere in buone condizioni ma, come detto, non in grado di recuperare il percorso per il ritorno ai Resinelli.

Sotto la mappa dell’intervento in corso, aggiornamenti appena disponibili in questa stessa pagina.