ABBADIA LARIANA – In corso da parte dei Vigili del Fuoco le ricerche di due persone segnalate nelle acque del lago ad Abbadia, non distante dalla superstrada. In zona sarebbe stata individuata una automobile senza nessuno a bordo ma sul guardrail non vi sarebbero segni di incidente. I pompieri stanno perlustrando la riva e non escludono alcuna ipotesi.

Aggiornamenti non appena disponibili