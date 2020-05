MANDELLO DEL LARIO – Macchina dei soccorsi in azione, domenica mattina poco dopo le dieci, per un’allerta arrivata da due escursionisti (35 e 27 anni la loro età) impegnati in una salita verso la Grignetta. A quanto pare in condizioni fisiche precarie, causa stanchezza, hanno richiesto un intervento, e sono stati recuperati dall’elisoccorso. Le condizioni cliniche, fortunatamente, parrebbero non significative.