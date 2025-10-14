DUE FINALI AL CARDIOPALMA AL TORNEO DI TENNIS DI VERCURAGO

VERCURAGO – Domenica 12 ottobre si è conclusa la terza edizione del “Torneo HNG – SEVENCOM”, competizione FITP, disputata sul campo in terra rossa del “Tennis Club Tre Stelle” di Vercurago e dotato di un montepremi di 600 euro. Il torneo maschile, singolare e doppio, limitato a categoria 2.5, ha visto l’iscrizione di ben 50 atleti e 12 coppie di doppio, provenienti dal tutto il territorio, in particolare dal milanese e con sconfinamenti dal piacentino, tutti alla ricerca di punti per definire al meglio la propria classifica FITP nello scorcio di fine anno.

Un grosso lavoro organizzativo per i due giudici arbitri federali Paolo Savini e Paolo Limonta per coordinare al meglio i tabelloni, nonché di Gianfranco Arnoldi, direttore tecnico del torneo, che si è snodato nell’arco di due settimane.

Le finali hanno avuto la loro cornice nel pomeriggio di domenica con la disputa delle finali di doppio e singolare.

Nel doppio ha avuto la meglio la coppia locale formata da Roby Passoni (nonostante un polpaccio dolorante) e Davide Montorfano, che ha sconfitto la giovanissima coppia Under 14 di Matteo Cereghini e Cesare Signorini con il netto punteggio di 60 61.

A seguire la finale di singolo, che ha visto in campo Emanuele Turconi (2.6) del TC Saronno contro il 2.6 Mattia Galimberti del TC Garden di Cologno Monzese (in copertina, al centro Galimberti e Turconi). Il primo set se l’è aggiudicato Galimberti per 6 4, resistendo al ritorno di Turconi, che dal 25 si era risollevato al 45 con una serie di break e contro break. Il secondo ha visto Turconi sprecare alcune palle break per aggiudicarsi il primo game fino a raggiungere in parità il sesto game, con una serie di vantaggi che alla fine hanno visto vincitore Turconi. Ma l’inerzia del match non ha incoronato un vero e proprio vincitore fino al 5 pari e al break di Turconi, che lo ha condotto alla vittoria del set con il punteggio di 75 mettendo a tesoro il primo set point.

Tutto si è deciso nel “long tie break” al 10, caratterizzato da una lunga serie di errori gratuiti da parte di entrambi che hanno messo in mostra la stanchezza e la tensione degli atleti in campo; Galimberti, partito sul 3 a 0, si è fatto raggiungere e il match è poi proseguito in equilibrio fino al 6 pari, concludendosi con il punteggio di 10 a 7 che premia la tenacia e la resilienza di Turconi, un vero e proprio “fighter” su ogni pallina.

“Siamo soddisfatti delle due settimane del torneo, sicuramente impegnative, ma gratificanti” sono le parole del G.A. Paolo Limonta, che con la mente sta già pensando all’edizione 2026.

