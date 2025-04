DUE GIORNI DI ESERCITAZIONE PER LA DELEGAZIONE SPELEOLOGICA DEL CNSAS

BEDULITA (BG)/ZELBIO (CO) – Formazione nel fine settimana per la IX Delegazione Speleologica lombarda del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. La Scuola Regionale “A. Parenti” ha organizzato un programma intenso, dedicato all’approfondimento e all’aggiornamento tecnico sulle corde e sui cordini a basso allungamento, materiali sempre più diffusi e strategici nelle manovre di soccorso speleologico. Sabato 12 aprile, presso la grotta Buco del Corno di Bedulita (BG), una quarantina di tecnici della IX Delegazione Speleologica regionale hanno potuto conoscere da vicino caratteristiche, modalità d’uso e limiti di questi materiali, per poi metterli alla prova sul campo durante le esercitazioni …

