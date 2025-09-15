DUE LECCHESI NEL CUORE DEL MOLISE: IL SOGNO DEL LULUPARK

LECCO – Lucio Longhi e Patrizia Corti, una coppia di coniugi originari di Lecco, sono i protagonisti di una storia sorprendente che ha preso vita nel cuore del Molise. Come racconta la testata PrimoNumero, dopo aver scoperto per caso sul web il lago di Guardialfiera, la coppia ha deciso di lasciare le rive del Lario per trasferirsi in questo angolo poco conosciuto d’Italia; lì hanno dato vita a un progetto che ha trasformato un’area abbandonata da vent’anni in un vivace parco avventura: il Lulupark.

Con un passato nella gestione di parchi avventura nel Nord Italia, in particolare il parco avventura ai Piani dei Resinelli, Lucio ha riconosciuto il potenziale del bosco di San Nazario, un luogo dimenticato ma ricco di fascino. Insieme a Patrizia, ha acquistato un terreno con oliveto vista lago e ha iniziato a costruire, pezzo dopo pezzo, un parco pensato per famiglie, bambini e adulti.

Prima di approdare in Molise ha realizzato anche una esperienza americana, in aiuto a un amico che impegnato sempre nei parchi avventura. Insomma come nella più schietta tradizione lombarda Corti non è uno che si spaventa. Nella mezza età ha messo a profitto la sua lunga e ricca esperienza.

Il Lulupark non è il classico parco avventura: qui non ci sono solo funi sospese a grandi altezze, ma anche maxi amache, reti giganti, percorsi didattici e molto altro. L’obiettivo è favorire l’interazione e il gioco collettivo, in un ambiente naturale dove ci si può staccare dal telefono e riscoprire la semplicità.

La storia di Lucio e Patrizia è un esempio di “emigrazione al contrario”: due lecchesi che hanno trovato nel Molise la loro dimensione di vita e lavoro, contribuendo alla rinascita di un territorio. Il loro impegno ha attirato visitatori da tutta Italia, restituendo vitalità a Guardialfiera e dimostrando che energia e innovazione possono nascere anche in luoghi inaspettati.

RedLC

> LEGGI TUTTA LA STORIA SU PRIMONUMERO