DUE NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI A GERMANEDO E BONACINA

LECCO – Completati gli interventi di trasformazione previsti dalle convenzioni urbanistiche Lidl e Piloni, che prevedevano la realizzazione di nuovi posti auto asserviti a uso pubblico nei rioni di Germanedo e Bonacina, apriranno al pubblico due nuovi parcheggi.

La giunta comunale di Lecco ha infatti approvato l’atto di indirizzo per la gestione in modalità in house dalla società partecipata Linee Lecco Spa, nell’ambito del contratto di servizio di gestione attualmente in regime di proroga tecnica.

Si tratta del parcheggio pubblico interrato e delle relative pertinenze disposto su due livelli della superficie complessiva di oltre 5.700 mq (90 posti auto pubblici) sito in via Belfiore, nel complesso che ospita il market Lidl, e del parcheggio interrato coperto di circa 300 mq (13 stalli) sito in via Sant’Egidio.