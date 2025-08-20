DUE POLIZIOTTI SALVANO UN 69ENNE SUL BARRO, PIANTEDOSI LI RINGRAZIA

GALBIATE – Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai due agenti che, nel giorno di Ferragosto, hanno soccorso un escursionista di 69 anni colto da malore sul Monte Barro, in una zona impervia del territorio di Galbiate.

Il ministro, attraverso un post sui social, ha voluto esprimere la sua gratitudine per il gesto eroico compiuto dai due poliziotti, che si trovavano fuori servizio al momento dell’intervento: “Una flebile richiesta d’aiuto che proveniva da una zona impervia sul Monte Barro, vicino Lecco. L’hanno sentita due poliziotti, liberi dal servizio, che senza esitare hanno raggiunto il luogo trovando un anziano riverso a terra, colto da malore, a ridosso di un dirupo. Lo hanno subito assistito, mettendolo al riparo e chiamando i soccorritori che lo hanno poi trasportato al più vicino ospedale. Grazie alla loro prontezza ora l’uomo è fuori pericolo e potrà riabbracciare la sua famiglia”.

Il post ha raccolto centinaia di apprezzamenti e condivisioni, a testimonianza della profonda ammirazione per il gesto dei due agenti e per il valore del loro intervento.

RedCro