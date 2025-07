DURANTE, C. VALSECCHI: “INSOPPORTABILE TEATRINO DEL SINDACO”

Non penso che il sindaco Gattinoni abbia fatto un gran favore a Alessandra Durante insistendo in conferenza stampa ad un attacco insensato verso i giornali, i media e i giornalisti di aver creato “un mostro da sbattere in prima pagina”.

Ero presente alla conferenza stampa e mi è sembrata una recita a uso e consumo della maggioranza di governo allineata sui loro banchi del consiglio comunale, mi è sembrata anche una omelia funebre piena di lodi e prosopopea a favore del proprio assessore “scomparso” e dell’egocentrismo del sindaco.

L’unica cosa che salvo in questa storia (come anticipato in consiglio comunale) è proprio che Alessandra Durante ha detto di aver sbagliato, si è scusata con il cittadino insultato e con la comunità, si è dimessa (forse avrebbe dovuto farlo con la formula delle dimissioni irrevocabili); ciò che è insopportabile è il teatro che ne è nato attorno dal punto di vista politico-istituzionale, a partire dalla “cerimonia funebre del sindaco”, per arrivare ai comunicati fuori luogo di Fattore Lecco e Italia Viva.

Per una volta gli altri partiti di maggioranza hanno taciuto comprendendo la delicatezza del momento e che era necessario mettere una pietra sopra a questa vicenda senza alcuna necessità di alimentarla anche a tutela della stessa assessora Durante.

Corrado Valsecchi

Capogruppo consiliare di Appello per Lecco

