PREMANA – Vicenda a lieto fine e con una “morale”, quella che arriva da Premana e sta facendo in queste ore il giro dei social network.

Protagonista una bici elettrica, rubata da un garage del paese delle lame il 30 dicembre scorso, e a renderla pubblica è il proprietario, Tarcisio Fazzini, così come in precedenza aveva diffuso un annuncio per ritrovare il mezzo…

> ARTICOLO COMPLETO SU VALSASSINANEWS