È FINITA LA PAX: LA VALANGA A PARLASCO RISCHIA DI TRAVOLGERE TUTTO E TUTTI

Com’è quella storia della valanga che nasce da un ciottolo o da un soffio di vento, ma poi finisce per travolgere tutto e tutti?

Nel nostro caso, il piccolo paese di Parlasco – poco più di 150 abitanti – potrebbe essere davvero all’origine di una slavina politica destinata a spingersi ben oltre i suoi confini comunali.

Tutto parte dal blitz di Fratelli d’Italia, che ha mandato in frantumi l’amministrazione locale. Nella maggioranza che sosteneva il sindaco Dino Pomi, 3 fratellini – a quanto si dice, ben istruiti dal ‘boss’ lecchese – hanno deciso di sfiduciare il primo cittadino. Ma lui, di certo non privo di carattere, ha ribattuto: “Sapete che c’è? Sono io che mi dimetto. E poi vediamo alle urne chi avrà davvero i numeri…”

