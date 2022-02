“È IL MOMENTO DI AGIRE”. RACCOLTA FONDI DI LES CULTURES PER L’UCRAINA

Per 25 anni Les Cultures ha ospitato i bambini ucraini, fino a quando per via del Covid i soggiorni terapeutici sono stati sospesi. Molti di questi bambini oggi sono uomini e donne che negli ultimi giorni sono stati costretti ad abbandonare le loro case, a vivere nei bunker, a partire per la guerra.

Seguiamo con apprensione le notizie che arrivano dall’Ucraina e siamo quotidianamente in contatto con i nostri amici del Destkij Fond per cercare di avere informazioni attendibili sulla situazione.



Al momento, purtroppo, non possiamo supportare direttamente l’associazione: la sede si trova a Chernigov, nel nord est del Paese, vicino al confine con la Bielorussia, non è quindi possibile spedire materiale umanitario. Anche per l’invio di denaro è necessario attendere che il personale dell’associazione possa tornare a operare in sicurezza.

Non potevamo però rimanere a guardare: abbiamo attivato una campagna di raccolta fondi che verranno destinati a Soleterre Onlus per l’acquisto di medicinali e materiale sanitario per i loro ospedali di oncologia pediatrica di Leopoli e Kiev. Appena sarà possibile,i fondi saranno inviati direttamente anche al Detskij Fond.

Per fare una donazione:

Bonifico bancario:

Les Cultures – Laboratorio di cultura internazionale OdV

IBAN: IT54 R030 6909 6061 0000 0102 928

Paypal (paypal.me/lescultures)

Per entrambe le modalità, indicare nella causale “Ucraina”.

Le donazioni sono deducibili o detraibili nei limiti e con le modalità stabilite per legge (Art 15, c 1, lett i-bis, DPR 917/86; Art 14, DL 35/05 come convertito da L 80/05; art 100, c 2, lett h, DPR 917/86).

Segnaliamo inoltre che l’associazione Cassago chiama Chernobyl sta organizzando la raccolta di materiale di vario genere che mercoledì verrà spedito al confine con la Polonia. Servono: vestiario pesante, viveri a lunga conservazione, cibo in scatola, pasta. biscotti, assorbenti, pannolini, ecc…

I punti di raccolta sono:

Parrocchia di Chiuso, oggi 28 febbraio dalle 16.30 alle 17.30.

Autofficina Ravasio, via Lamarmora 24, Lecco, oggi e domani.

Les Cultures