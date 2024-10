È NATO LECCO. DALL’AUSTRALIA LA PASSIONE DELLA MAMMA PER LA CITTÀ

LECCO – Viaggio di studio a Lecco, una famiglia adottiva in città e tanti bei ricordi che tornano alla mente ogni giorni. Per questo mamma Marlee Sice e mamma Phoebe, australiane, hanno scelto per il loro bambino il nome Lecco.

Lecco Lee Sice è nato il 13 ottobre in Australia Occidentale, a Geraldton, città portuale di 30mila abitanti a 400 chilometri dal capoluogo Perth. A Lecco Marlee, infermiera 27enne, ci ha vissuto una decina di anni fa grazie ad uno scambio culturale promosso dal Rotary International; venne accolta dai coniugi Elena e Massimo Piattoli e dai loro tre figli, e della città Marlee ha conservato la bellezza e i piacevoli momenti trascorsi.

“Mi chiamo come la bellissima città in Italia dove mamma ha vissuto” ha scritto la neomamma sui social e subito è esploso l’entusiasmo lecchese. A dare il benvenuto non solo la Calcio Lecco ma anche il sindaco Mauro Gattinoni: “Welcome little Lecco, from the Mayor of the City of Lecco! Vi aspettiamo a braccia aperte” ha commentato il primo cittadino.