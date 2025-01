EAGLE VOLLEY CUP. TRE GIORNI DI PALLAVOLO E PASSIONE

LECCO – Oltre 300 giocatrici, 21 squadre e 5 palestre delle province di Lecco e Como per una tre giorni di sport destinata a grandi numeri. La nona edizione della Eagle Volley Cup si chiude con un trionfo di passione e valori. A conquistare i titoli in palio Lovvey Paderno Dugnano per la categoria U14, mentre Picco Lecco trionfa per le categorie U16 e U18.

Il torneo, che si è guadagnato una solida reputazione nel panorama del volley giovanile femminile internazionale, ha coinvolto le categorie U18, U16, U14. L’Eagle Cup non è solo un evento sportivo, ma un’esperienza completa. Il contesto del Lago di Como contribuisce a elevare l’evento, fornendo un quadro naturalistico di incomparabile bellezza che arricchirà la permanenza di atlete e accompagnatori.

U18

Primo set conquistato da Cinisello, mentre il secondo parziale decisamente piu’ combattuto vede le due formazioni giocarsela punto a punto. La spunta Cinisello col punteggio 21-25. Nella finalissima situazione più equilibrata tra le due formazioni trionfa Picco Rossa per 3-1. Partita molto combattuta e divertente. Volley Accademy ha dato un gran spettacolo soprattutto in difesa dove il libero ha dimostrato di avere la stoffa del campione. Il match si è concluso a favore di Lecco che ha fatto valere i propri centimetri sia a muro che in attacco.

1 PALLAVOLO PICCO ROSSA

2 V.A. VALCHIAVENNA SO

3 NET VOLLEY CINISELLO MILANO

4 PALLAVOLO A. PICCO LECCO BIANCA

5 VALPALA PALLAVOLO BERGAMO

6 PALLAVOLO ZANICA BG

7 FO.COL. LEGNANO MILANO

8 VOLLEY TEAM PIOLTELLO MILANO

Miglior giocatrice U18 è Sofia Cavenaghi (Picco Lecco).

U16

Nella finale 3/4 posto una sfida valtellinese all’ultimo respiro, Valchiavenna e Altavalle si contendono la vittoria punto a punto. La spunta Altavalle vincendo 3 set a 1.

Nella finale Picco-New Argon inizio equilibrato, poi le bergamasche tentano la fuga ma Picco non ci sta. Il primo set e’ di Picco Lecco. Le lecchesi riconfermano la superiorità nel secondo parziale, mentre faticano un po’ nel terzo set. Si infiamma la palestra di Barzago con un finale di set che va alle bergamasche. Le lecchesi chiudono facili il quarto set e conquistano il torneo.

1 PICCO LECCO ROSSA

2 NEW ARGON BERGAMO

3 PALLAVOLO ALTAVALLE SO

4 V.A. VALCHIAVENNA SO

5 AURORA SERIATE BG

6 PALLAVOLO PROVICTORIA MB

7 PALLAVOLO VCO ALTIORA VB

8 PALLAVOLO A. PICCO LECCO BIANCA LC

Miglior giocatrice U16 è Greta Cattaneo (Picco Lecco)

U14

Al palazzetto di Arosio si sono disputate le finali 3/4 posto. In campo Picco Lecco e Ardor per il terzo posto. Vince Picco Lecco 3-1 dopo un inizio complesso le lecchesi vincono in rimonta. Nella finalissima Paderno batte i campioni in carica Chorus 3-0.

1 LOVVEY PADERNO DUGNANO MI

2 CHORUS VOLLEY BG

3 PALLAVOLO A. PICCO LECCO

4 ARDOR 2K MARIANO CO

5 PALLAVOLO VALSUGANA PD

Miglior giocatrice U14 è Obehi Andrea Solomoni (Chorus Bergamo)