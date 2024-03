ECCO IL NUOVISSIMO LUBE STORE, INAUGURATO OGGI IN VIA AZZONE VISCONTI

LECCO – Inaugurato sabato il nuovo Lube Store Lecco, in via Azzone Visconti 14: un negozio di 300 mq, che ha in esposizione tra più prestigiosi modelli dell’azienda. Il taglio del nastro oggi pomeriggio, iniziative e promozioni per la clientela per tutta la settimana.

In esposizione il nuovo modello ‘Immagina’. Un modello funzionale, elegante, raffinato con un design d’eccezione e materiali ricercati ed ecosostenibili. I colori soft sono in grado di creare un ambiente caldo e accogliente dove però non mancano contrasti di carattere dati da blocchi di colore sapientemente armonizzati con il resto della cucina e dell’ambiente circostante. In esposizione anche ‘Immagina’ nella versione ‘Mathera’ con le sue tonalità e finiture completamente nuove esaltate in una collezione esclusiva capace di coniugare innovazione, design, e tradizione. Per una clientela esigente e dallo stile moderno, ecco il modello ‘Luna, Round e Oltre’.Mentre per chi ama un gusto più contemporaneo in esposizione anche il nuovissimo modello ‘Agnese Style’