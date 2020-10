MILANO – Firmata dal governatore lombardo Fontana e dal ministro Speranza l’ordinanza che impone il coprifuoco, in tutta la Lombardia, dalle 23 alle 5 del mattino.

Il provvedimento entrerà in vigore già a partire da domani sera, giovedì 22 ottobre, e resterà valido fino al 13 novembre.

Per contenere i contagi, quindi, saranno vietate tutte le attività e gli spostamenti, fatta eccezione per quelli dovuti a comprovate esigenze lavorative, per situazioni di emergenza o per motivi di salute.

In ogni caso, comunque, sarà sempre consentito il rientro presso la propria abitazione.