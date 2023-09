LECCO-COMO – Pubblicata la nota informativa “Analisi congiunturale 2° trimestre 2023 Industria, artigianato, commercio e servizi“ realizzata dall’ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco.

“In linea con i segnali che arrivano dal contesto nazionale ed europeo – commenta il presidente della Camera di Commercio Marco Galimberti – gli indicatori di performance dell’industria lariana nel secondo trimestre 2023 evidenziano un rallentamento, in parte dovuto alla dinamica economica non positiva della Germania, mercato di sbocco rilevante per l’industria del territorio. Al contempo peraltro artigianato, commercio e servizi lariani riscontrano variazioni perlopiù positive, seppur con andamenti meno apprezzabili rispetto ai trimestri precedenti. L’incertezza del momento, alla luce del rallentamento del commercio internazionale, si riflette nelle aspettative delle imprese di tutti i settori per il terzo trimestre, orientandole a maggiore prudenza. Le ore di cassa integrazione autorizzate nei primi 6 mesi dell’anno sono in calo, a conferma della resilienza del nostro tessuto economico che, adeguatamente sostenuto, dimostra di essere in grado di affrontare le sfide del mercato”.