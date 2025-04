ECOSTAZIONI A MALNAGO, IL COMUNE PRECISA: “CONTENITORI PROVVISORI”

LECCO – “Con riferimento all’installazione di due eco-stazioni il località Malnago, l’amministrazione comunale informa che la posa dei due contenitori per plastica e indifferenziata –non ancora attivati– è da ritenersi provvisoria: la collocazione definitiva sull’area sterrata interessata, utilizzata dai cittadini per la sosta delle auto, sarà realizzata in ottica di limitare il più possibile i disagi per i residenti”. Così in una nota il Comune di Lecco nel replicare alla petizione dei residenti che chiede di sospendere l’installazione dei cassonetti.

“Allo stesso tempo – prosegue Palazzo Bovara -, come già illustrato in commissione consiliare e nelle serate rionali, è opportuno ricordare che queste eco-stazioni, per un totale di otto che saranno posizionare in aree “di difficile accesso”, permetteranno ai residenti dei rioni di conferire in maniera più semplice alcune tipologie di rifiuti e a Silea di poter raccogliere in modo più pratico e funzionale i sacchi”.

Nei prossimi giorni la cittadinanza verrà informata dei dettagli relativi all’operatività effettiva di questo nuovo sistema di raccolta finanziato dal Pnrr.

