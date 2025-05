EDILIZIA A TUTTO TONDO: M.E.C.I. E FORLENER, MATRIMONIO PERFETTO

ERBA – Quando la foresta scende in città. La combo assieme all’edilizia, quella che tiene conto dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare. Succede a Lariofiere: due esposizioni specialistiche, la storica M.e.c.i. e la più giovane Forlener affiancate negli stessi giorni di apertura, seguendo un filo logico che vuole i due mondi complementari – soprattutto in tema di energia, che assieme all’intelligenza artificiale rappresenta il focus portante per l’edizione 2025.

L’idea dell’abbinamento è di Fabio Dadati, presidente dell’ente fieristico di Erba che nel video qui sotto spiega la decisione:



I quattro giorni tra il 15 e il 18 maggio saranno quindi particolarmente intensi di contaminazione, incontri, eventi, business e formazione riconosciuta con crediti sia per gli operatori ed aziende edili sia per i protagonisti dell’economia forestale. Anche in queste realtà sta entrando l’ondata dell’intelligenza artificiale: se ne parlerà negli eventi organizzati dalle varie associazioni di categoria promotori delle due fiere.

Introduce l’argomento Filippo Pontiggia, vicepresidente di Ance (Associazione nazionale costruttori edili) Como, con cenno al progetto “Invest in lake Como” iniziato l’anno scorso con la raccolta di dati sulle dinamiche immobiliari del territorio lariano, iniziativa che mette assieme costruttori, mediatori, amministrazioni locali, Polimi per costruire un contenitore di big data da dare in pasto all’intelligenza artificiale, grazie alla quale gli operatori avranno modo di leggere meglio i trend di domanda sia presenti che futuri. La rassegna lariana ha aggiunto Pontiggia: “Vuole essere uno stimolo per tutti gli operatori del settore a diventare il più resilienti, il più resistenti e strutturati di fronte ai cambiamenti che quotidianamente purtroppo siamo costretti a a subire“.

Clienti informati e più esigenti richiedono preparazione ha sottolineato Alessandro Valsecchi di Ance Lecco e Sondrio e Ance Lombardia.

Per i committenti ormai è centrale la sostenibilità ambientale che porta con sé l’innovazione dei materiali e dei processi. Dunque gli operatori devono farsi trovare preparati, anche sul fronte della sicurezza in cantiere, sulla quale ancora una volta l’AI viene in aiuto.

Come s’innesta il mondo della forestazione con l’edilizia? Lo ha spiegato Pierluigi Pirrera, organizzatore di Forlener, nome che nasce dalla condensazione dei termini foresta-legno-energia. Una filiera che partendo dal bosco e dalla sua gestione ora è impegnata ad accorciare il percorso verso i mercati dell’energia rinnovabile, a cui sono destinati i sottoprodotti delle lavorazioni del legno pregiato. Ecco spiegato come mai la proposta di Lariofiere di unire le due manifestazioni è stata ben accolta, un affiancamento giudicato virtuoso. Si mostreranno le nuove soluzioni per il settore forestale e di tutto ciò che partendo dal bosco si trasformerà sia in biomassa, sia in materiale da costruzione. Anche in questa edizione non mancheranno i consigli degli spazzacamini per una buona gestione degli impianti di riscaldamento a legna.

Confartigianato Lecco porta a M.e.c.i. formazione molto pratica e concreta per gli operatori che non amano andare in cantiere con il tablet, Confartigianato imprese Lecco ma possono ricavare delle buone opportunità sapendosi muovere all’interno del tema degli appalti e delle nuove normative che lo riguardano, come ha spiegato Matilde Petracca, segretario generale dell’associazione (nel video sotto):



L’Ordine degli architetti di Lecco, impegnato nell’indagare il concetto del bello nell’ambiente urbano, porta a Erba l’artista di fama internazionale Jonathan Guaitamacchi, le cui tele richiamano l’essenza dei progetti urbanistici.

L’esponente sarà presente al convegno “Visioni Urbane”, ne ha parlato Eugenio Guglielmi, che fa parte dei direttivo dell’Ordine, accennando pure al seminario del 27 giugno ‘Cura dei luoghi e bellezza rigenerativa’ ai Mulini ed ecofrazione di Baggero che fa parte del percorso “Beatiful route’.

Con un ricordo autobiografico Simona Frigerio di Cdo Edilizia ha riportato i presenti all’essenza del M.e.c.i.: “Quando ci venivo da bambina con la mia famiglia di imprenditori edili, vedevo gli operatori acquistare tutte le attrezzature direttamente in fiera”. Oggi si riflette anche sulla ‘città in 15 minuti’ , quel filone che studia come riorganizzare i quartieri in maniera di mantenere lavoro, scuola e servizi tutto all’interno di uno spazio percorribile in un quarto d’ora. All’evento della Cdo parteciperà anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

Fortunato Trezzi presidente di Coldiretti Como, ha lanciato il convegno, organizzato assieme Assofloro (florovivaisti), sull’utilizzo del materiale proveniente dagli sfalci ora regolati dalla recentissima circolare ministeriale. Alla presentazione era presente anche il vicepresidente di Assofloro, Andrea Pellegatta, che si è complimentato per la convergenza tra Forlener e M.e.c.i.: “Questi settori non sono così distanti, oggi si parla di portare le foreste nelle città. C’è quindi un coinvolgimento progettuale, quando vengono scelti i materiali e anche quando si parla della loro sicurezza. Lariofiere propone una ottima opportunità”, ha detto.

Sono intervenuti anche Michele Nenz, presidente di FederForesta, Giorgio Zappa, assessore del Comune di Erba e della Comunità montana del Triangolo larian, Piergiorgio Caspani, presidente del Collegio Geometri di Lecco, o lariano, Simona Cardone di Holcim Italia, Margherita Brambilla di Fiber (Federazione Italiana di Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili) e Tiziana Stangoni, direttrice tecnica dell’Associazione Regionale Imprese Boschive di Lombardia (ARIBL).

——————————-

ENGLISH VERSION



Press conference held by the organizers of the M.e.c.i. and Forlener trade shows, which are taking place at Lariofiere in Erba, Italy. The speakers discuss the upcoming events, highlighting the importance of collaboration between various sectors, including construction, forestry, and energy.

* The M.e.c.i. trade show will focus on the construction industry, with a particular emphasis on sustainability, digitalization, and the use of big data in real estate.

* The Forlener trade show will focus also on the forestry and energy sectors, with a focus on sustainable forest management, the use of wood as a renewable energy source, and the importance of the wood supply chain.



M.E.C.I. – FORLENER

15 -18 Maggio 2025

ore 9.30 – 19.00

Lariofiere a Erba (Co)

30 eventi in tre giorni

www.fierameci.it www.forlener.it