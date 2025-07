EDITORIALE/I CENTRODESTRI E L’IMPEGNO PROFUSO PER CONFERMARE GATTINONI

Riassumere il suicidio del centrodestra per le elezioni comunali di Lecco non è facile, poiché l’impegno profuso per confermare Gattinoni è assai e in molteplici forme. Noi di questa testata vi avevamo già anticipato tutto, a partire dalla strategia del capo di Fratelli d’Italia, Zamperini, per fare sponda in ogni dove con il PD al fine di mettere fuori gioco la candidatura più tenuta dal Gatto, quella di Mauro Piazza. Un patto molotov-Ribbentrop, come avemmo a chiamarlo, che appariva scellerato al punto da non essere creduti, ma che ha prodotto i suoi frutti sotto gli occhi di tutti – dando enormi chance al sindaco uscente.

Perdere Lecco, in funzione dell’odio verso Piazza, e con la promessa di indicare Filippo Boscagli come candidato, la ciliegina più fragile da mettere sulla torta di nozze. A fare da contorno qualche candidatura pro forma, come Emilio Minuzzo al grido di “per fare il Sindaco basta dedicare un giorno alla settimana”, qualche bel nome della società civile, come Piero Poli subito silurato da Zamperini attraverso un irritante interrogatorio in casa di Antonio Rossi, qualche riunione finita male dove comparivano gli stessi protagonisti della Giunta Faggi con più anni e ancor meno saggezza e qualche patetico tentativo di iniziare a lavorare al programma elettorale.

Insomma, tutto sembrava bellamente incamminarsi per il funerale della coalizione, quando esce la possibilità di una modifica alla legge elettorale per i Comuni che prevede l’eliminazione dei ballottaggi. Uno scenario che, udite udite, metterebbe in grave difficoltà Gattinoni, e darebbe chance di vittoria anche ad un debolissimo candidato del centrodestra. Ecco allora riaccendersi l’interesse dei partiti per una sfida che sembrava ormai accantonata. Boscaglino inizia a crederci per davvero, e rilancia la sua candidatura con un po’ più di entusiasmo. Minuzzo si vede già in loden e fascia tricolore a dispensare benedizioni da Sindaco cardinale. E la Lega mette in campo un pezzo da novanta, anche lui Piazza, ma Carlo, collaboratore (e non parente) di Mauro, riconosciuto problem solver da tutti gli stakeholders provinciali, e sostenuto all’unanimità dalla segreteria leghista sia cittadina che provinciale, nonostante sul Carroccio sia salito da qualche anno appena.

Il soglio del Sindaco pare a portata, e questo scatena nuovi movimenti. Così Carlo Piazza inizia a incassare una serie di sostegni mica da ridere: Forza Italia esprime la preferenza per lui, così come qualche pezzo dei meloniani anche se non possono dirlo, e poi Antonio Rossi e Daniele Nava. Arrivano la foto con Matteo Salvini e tante altre con volti di lecchesi noti che segnano una radicamento vivo nella città reale. Tutti elementi di un attivismo che lascia irritati e basiti – e molto immobili – gli altri contendenti, che si limitano a comunicati stampa dove si invoca l’intervento salvifico delle segreterie regionali.

Come a dire: qui a Lecco non siamo capaci, pensateci voi a Milano. Brutta immagine, ma tant’è.

E l’ultima pennellata di questo desolante affresco di chi ama farsi male da sé arriva dopo che il segretario regionale di Lombardia Ideale (la lista del presidente Fontana, non un di cui) Giacomo Cosentino esprime il sostegno (ennesimo) per Carlo Piazza, e con lui lo fanno i consiglieri comunali lecchesi Peppino Ciresa (13mila voti incassati nel 2020) e Lorella Cesana.

A questo punto il trio Emilio Minuzzo, Simone Brigatti e Gianni Caravia decide di separare il gruppo civico, probabilmente per un reato di lesa maestà. Rimane solo da capire dove si collocheranno. Poiché certamente ci sarà una lista civica di Lecco Ideale con dentro portatori di voti non da ridere come Rossi. Ma non è dato sapere se ce ne sarà anche un’altra a guida Minuzzo e con quale nome, poiché (siamo in grado di anticipare con certezza) sul simbolo “Merita di Più” già si addensano le richieste di chi ne rivendica la titolarità e il possesso. Le ultime voci di cui abbiamo evidenza, per chiudere il riassunto suicida, parlano di un colpo di teatro, evento non improbabile ora che il tempo stringe. Ovvero quello di un ritiro della candidatura Boscagli in favore del sostegno dei meloniani alla candidatura Minuzzo. Una mossa che, come dall’inizio di questa storia triste, ha come filo conduttore non la voglia di vincere, ma l’odio verso Mauro Piazza, da mettere fuori gioco costi quel che costi. Una mossa che non tiene conto di molte variabili, poiché la matematica è spietata quando da un lato aumentano i pretendenti alle cadreghe ma dall’altro non aumenta il numero di cadreghe stesse.

Non ci rimane che (pre)dirvi che pur con le modifiche della legge elettorale possa infine prevalere ancora Gattinoni. E che sì, avevano tanto odiato. Avevano tanto lavorato per farne fuori uno. Salvo poi accorgersi di essersi fatti fuori tutti.

Contenti loro…

