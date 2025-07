EDOARDO BENNATO A LECCO DOPO QUASI MEZZO SECOLO: TUTTE LE FOTO

LECCO – Grande riscontro di pubblico per il ritorno di Edoardo Bennato a Lecco: in un concerto, serata inaugurale di Scenario Festival, che ha riempito gli spazi della Piccola, con numeri importanti e tanti spettatori in attesa, l’artista napoletano non ha deluso le aspettative.

47 anni dopo il suo primo e unico show all’ombra del Resegone, per il tour estivo di “Burattino senza fili” nel luglio 1978, Bennato è tornato in città con un repertorio ricco di brani: dalle più note “Sono solo canzonette“, “Il gatto e la volpe” e “Il rock di Capitan Uncino” a canzoni scritte più recentemente come “Mastro Geppetto” e pezzi densi di significato come “Asia” e “Nisida“, Bennato ha scaldato i numerosi spettatori.

In due ore di concerto, il cantautore campano ha dialogato con il pubblico, l’ha fatto ballare, ma anche riflettere: un concerto ricco di spettacolo e contenuti, che non ha deluso i presenti.

Michele Carenini