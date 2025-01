EDUCAZIONE AMBIENTALE CON SILEA PER I RAGAZZI DI ENAIP LECCO

LECCO – È iniziato il 14 gennaio un importante progetto di educazione ambientale realizzato da Enaip Lecco in collaborazione con Silea. Un percorso di sensibilizzazione sull’ecologia e l’ambiente che ha visto la partecipazione di tutte le allieve e gli allievi delle classi prime dei cinque indirizzi presenti in Enaip, guidate dal professor Mattia Silveri. Il progetto è stato avviato da una mattinata in compagnia di Martina Saccomani, educatrice ambientale di Silea, e proseguirà con altre iniziative che coinvolgeranno i giovani Enaip e importanti realtà e imprese che sul territorio lecchese operano nell’area ambientale.

Gli incontri presso Enaip sono partiti dall’analisi sulla situazione ambientale allarmante che stiamo vivendo a livello globale per poi aprire vere e proprie discussioni, con le studentesse e gli studenti, su cosa, in questi anni, non ha funzionato sul versante del rispetto dell’ambiente finendo per ragionare sul ruolo decisivo che ognuno di noi può giocare. “È il cittadino che fa muovere tutto. Siamo noi il primo tassello di questo puzzle ambientale. Certo, siamo liberi ma ognuno di noi ha una responsabilità individuale di compiere o non compiere determinate scelte che, poi, hanno ricadute collettive nel bene e nel male”, commenta Daniela Re, referente ufficio educational per il settore educazione ambientale di Silea.

A questi percorsi d’aula, in cui i giovani dell’Enaip hanno affrontato l’importanza dei temi della raccolta differenziata, pratica diffusa da anni presso la stessa scuola, si affiancheranno momenti esperienziali, utili a toccar con mano le conseguenze di un approccio errato, e pericoloso, sulle tematiche ambientali e, soprattutto, valorizzare le pratiche virtuose. “È un progetto incominciato lo scorso anno, quando siamo partiti dall’importanza dei piccoli gesti, come ripulire le strade dai mozziconi. Un percorso che serve a sensibilizzare i giovani e, soprattutto, consentire loro di dare un contributo alla collettività. Proseguiremo questo progetto con delle uscite scolastiche per visitare altre realtà impegnate nella cura e valorizzazione dell’ambiente” precisa Silveri, che, oltre a insegnare in Enaip, è guida escursionistica e gestore di una attività turistica, a sottolineare l’intuizione vincente di Enaip che porta professionisti dei vari settori a insegnare ai suoi giovani.

“Siamo impegnati quotidianamente a riempire di senso la formazione professionale, tanto su ciò che riguarda il lavoro quanto sugli aspetti di coscienza civica. Ringraziamo Silea per questa bellissima opportunità. Come Enaip siamo molto attenti alle tematiche della sostenibilità, in tutte le sue declinazioni, sociale, economica e ambientale. Momenti come questo rappresentano occasioni di sensibilizzazione su una tematica fondamentale: prendere coscienza e consapevolezza della questione ambientale è il primo passo per mettere in campo azioni virtuose capaci di produrre cambiamento. Siamo convinti infatti che debbano essere proprio le ragazze e i ragazzi i protagonisti della costruzione del futuro che dovranno abitare. La scuola deve saper stare un passo di lato per accompagnarli in questa sfida tanto complicata quanto entusiasmante e decisiva. Per questo continueremo a far vivere loro esperienze significative come questa, utili a sviluppare quello spirito critico, che è la qualità necessaria per diventare adulti responsabili e consapevoli”, conclude Andrea Donegà, direttore Enaip Lecco, Monticello Brianza e Morbegno.