LECCO – Premiati all’Auditorium Testori di Milano i progetti del bando ‘Proposte di educazione ambientale ed educazione alla sostenibilità‘.

Tra i vari, una targhetta di merito anche a un progetto lecchese, ‘Sostenibilità: città in azione‘ del Comune di Lecco, che mette in campo eventi di sensibilizzazione e attività differenziate di educazione ambientale in collaborazione con Legambiente Lecco, Silea spa e BetterPlace.