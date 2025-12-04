EDUSCOPIO/BERTACCHI, LA DIRIGENTE: “LAVORANDO NELLA GIUSTA DIREZIONE”

LECCO – Filtra soddisfazione da parte dell‘istituto superiore Bertacchi di Lecco, a seguito dei risultati dell’indagine Eduscopio 2025, il report che certifica quali sono i licei e gli istituti tecnici migliori d’Italia. L’indagine dichiara che il Liceo Scientifico “Maria Gaetana Agnesi” è al primo posto tra le scuole superiori lecchesi. Buon risultato anche per il “Bertacchi”, che si trova in cima alla classifica per l’indirizzo Scienze Umane Economico-Sociali nella provincia di Lecco.

La dirigente scolastica Stefania Perego afferma che negli ultimi anni, per tutti gli indirizzi liceali e professionali presenti all’Istituto Bertacchi, si è investito sulla progettazione didattica curricolare ed extracurricolare, con particolare attenzione alla specificità degli indirizzi.

“Abbiamo potenziato e diversificato l’offerta formativa tramite azioni di supporto ed accompagnamento per consolidare le competenze di base, il metodo di studio e la motivazione, diversificato le proposte di orientamento e accompagnato gli studenti anche attraverso la preparazione ai test universitari sempre più richiesti e frequentati. Abbiamo rivolto attenzione alle opportunità di sviluppo di competenze trasversali e la formazione scuola lavoro.” dichiara inoltre Stefania Perego, sottolineando anche il lavoro quotidiano di coordinamento tra docenti.

