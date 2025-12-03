EDUSCOPIO, L’AGNESI RESTA ‘REGINA’ TRA LE SCUOLE LECCHESI. MANZONI STABILE

LECCO – L’indagine Eduscopio 2025 conferma il Liceo Scientifico “Maria Gaetana Agnesi” di Merate come miglior scuola superiore del Lecchese, grazie al punteggio FGA più alto dell’intera provincia e al terzo anno consecutivo al vertice. Il report misura la capacità degli istituti di preparare gli studenti all’università combinando voti e crediti ottenuti al primo anno accademico in un indice da 0 a 100, offrendo una bussola preziosa per chi deve scegliere dopo la terza media.​

LICEI: MANZONI STABILE, SFIDA TRA SCIENTIFICI

Nel Classico il “Manzoni” di Lecco resta un punto di riferimento, mantenendo un indice FGA sopra quota 78 e confermandosi in cima alla graduatoria provinciale per il suo indirizzo, con il “Leopardi” a inseguire.

Tra gli Scientifici, l’Agnesi consolida la leadership con un FGA di 88,5, mentre “Grassi” e “Rota” restano competitivi ma distanziati, alimentando una sfida tutta lecchese per il podio delle scuole che preparano meglio agli studi STEM.​

LE ALTRE ECCELLENZE: GREPPI, BERTACCHI, BACHELET

La mappa dei risultati mostra il ruolo di traino del “Greppi” di Monticello Brianza, primo nelle Scienze Umane e ai vertici tra i Tecnici tecnologici, a conferma di un’offerta formativa capace di coniugare liceo e indirizzi più professionalizzanti. Buone performance anche per il “Bertacchi” di Lecco, che guida l’indirizzo Scienze Umane economico-sociali, e per il “Bachelet” di Oggiono, in evidenza nel Linguistico e nello Sportivo, segnando un’ottima tenuta sul fronte della preparazione universitaria.​

Colpiscono in particolare la crescita dell’Agnesi nello Scientifico, la stabilità del Manzoni nel Classico e il consolidamento del Greppi nei percorsi tecnici e delle Scienze Umane, che rendono più ricca e competitiva l’offerta per famiglie e studenti del territorio. ​

