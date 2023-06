GALBIATE – Terminati a Galbiate i lavori per la sostituzione della rete di distribuzione idrica in via Aldo Moro e via Milano, con obiettivo l’efficientamento e il controllo della rete idrica del Comune di Galbiate.

Nello specifico, Lario Reti Holding ha provveduto alla sostituzione di un tratto esistente di rete di acquedotto in via Aldo Moro, a causa del logorio dovuto al tempo e per incrementare il diametro della tubazione.

L’opera ha comportato la sostituzione delle tubazioni per una lunghezza complessiva di 690 metri. Contemporaneamente è stata realizzata una cameretta di riduzione della pressione, che consentirà una migliore gestione della rete e una sua maggiore resistenza all’usura, con riduzione delle perdite.

I lavori, dal valore di circa 230.000 euro, iniziati a marzo, prevedono, dopo un periodo di assestamento del manto stradale, il ripristino in assoluto rispetto e continuità con la pavimentazione esistente.