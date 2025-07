ELE A E MACE A SCENARIO FESTIVAL: TUTTE LE FOTO DELLA SERATA

LECCO – Musica e riflessioni hanno arricchito la seconda giornata del festival Scenario a Lecco: dopo il concerto di Edoardo Bennato, che ha riunito negli spazi della Piccola circa 2500 persone, la rassegna ha portato in città una scaletta variegata.

I dj set di Falsxxi e Logic hanno animato il tardo pomeriggio, occupando anche lo spazio lasciato dal fondatore di Prozac+ e Sick Tamburo Gian Maria Accusani, che non si è potuto esibire. Il main stage è stato inaugurato da Sidy, cantante bresciano di origini senegalesi che ha partecipato ad X Factor e Sanremo Giovani e si è esibito insieme agli amici del collettivo E.D.A.

Un importante seguito ha riscosso il panel che ha visto dialogare le Eterobasiche, Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis, content creator romane che ironizzano sulla figura del maschio eterosessuale “tipico”, e La Tenda in Salotto, Gaia Rota e Michele Cattaneo, una famiglia lecchese che sui social si racconta facendo divulgazione su stereotipi di genere ed educazione.

Durante l’incontro, il dialogo tra due modi differenti di comunicare su internet si è incentrato sui temi del patriarcato e della sua decostruzione, sottolineando il ruolo fondamentale dell’educazione e della sua evoluzione nel tempo, accompagnato dall’ironia del duo comico romano.

A seguire spazio alla musica, con l’esibizione di Faccianuvola: l’artista valtellinese, che si è presentato al festival con una particolare cover dal sapore elettronico del tradizionale canto alpino “Signore delle cime“, ha fatto ballare e commuovere gli spettatori tra melodie sognanti e beat ricchi di sfumature.

Dopo l’esibizione di un secret act alla consolle, che ha mixato diversi brani di successo, ha infiammato il palco la rapper ticinese Ele A (in copertina): tra featuring, brani più recenti e i suoi pezzi più ascoltati, la giovane rapper elvetica ha presentato al festival lecchese il suo nuovo singolo in collaborazione con Colapesce, in uscita martedì.

La chiusura della serata è stata affidata ad un professionista: Mace, produttore milanese attivo nella scena urban italiana e maestro dell’elettronica, ha fatto ballare tutta la Piccola con un dj set di oltre due ore, che si è concluso con il meritato applauso del pubblico.

Tra elettronica, rap e indie, Scenario ha regalato tanta musica e uno spazio di riflessione, all’insegna del divertimento.

Michele Carenini