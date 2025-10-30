ELEZIONI 2026, APPELLO PER LECCO CHIARISCE: “CONTINUEREMO AD ESISTERE”

Dopo l’annuncio in consiglio comunale del passaggio di Corrado Valsecchi al gruppo di “per Lecco” e quanto di conseguenza riportato dai giornali con adeguata evidenza e titoli giusti, ma, inevitabilmente, potenzialmente fraintendibili, abbiamo ricevuto decine e decine di telefonate e messaggi per notizie di prima mano.

Vorremmo, quindi, chiarire la questione, senza lasciare alcuna traccia di ambiguità o di interpretazioni errate.

Il direttivo di Appello per Lecco convocato nei mesi scorsi ha deciso – conscio del potenziale della azione politica del sodalizio e con l’obiettivo di aprire ulteriori spazi – di avviare un percorso che consentisse di incrementare, dal punto di vista elettorale, la proposta politica, coinvolgendo in maniera trasversale, plurale e dinamica tutte le componenti civiche e di partito che non si riconoscevano nelle coalizioni di destra e di sinistra.

Un lavoro partito in silenzio mesi fa, con incontri prima bilaterali, poi unitari, con spirito di reciprocità e nella massima, necessaria, riservatezza per consentire a tutti, inclusi i nostri sostenitori, di comprendere e condividere l’operazione strategica e politica in atto.

La vocazione a unire ha contraddistinto tutte le componenti del tavolo, allargato anche a gruppi sociali e culturali e a singole personalità della nostra città.

Progetto peraltro ancora aperto ad altri contributi, questo il motivo vero per il quale il nome del sodalizio non è ancora stato reso pubblico.

Con questo comunicato vogliamo chiarire a tutti, che Appello per Lecco continuerà ad esistere come associazione sociale – culturale e movimento politico; che la scelta “tecnica” di Corrado Valsecchi di entrare nel gruppo “per Lecco”, a nome e per conto di Appello per Lecco, è solo il primo passo del progetto unitario stabilito con i rappresentanti di Insieme e Azione.

Questo nuovo gruppo consiliare assumerà a breve il nome del sodalizio civico e politico che si presenterà unitariamente alle elezioni comunali del 2026 con il candidato sindaco Mauro Fumagalli, in piena ed autonoma alternativa ai candidati e raggruppamenti di destra e di sinistra.

Vogliamo rassicurare i nostri simpatizzanti, i sostenitori ed i cittadini che l’impegno di Appello per Lecco non è terminato ne sul versante politico, ne su quello associativo.

Su di noi Lecco potrà sempre contare!

Ringraziamo sinceramente i media per la rilevanza data alla notizia che sottolinea il peso e il contributo di Appello per Lecco nella vita della nostra città.

Rinaldo Zanini

presidente di Appello per Lecco

Corrado Valsecchi

capogruppo consiliare di Appello per Lecco