ELEZIONI 8-9 GIUGNO A LECCO, SCHEDA CON TUTTE LE INFORMAZIONI PER IL VOTO

LECCO – A causa dei lavori in corso negli stabili della primaria Carducci e dell’ex primaria Filzi, in occasione delle prossime elezioni europee i seggi n. 14 e n. 15 saranno trasferiti presso l’istituto Maria Ausiliatrice di via Caldone, 8 e il seggio n. 20 sarà trasferito presso la scuola primaria Armando Diaz di corso Monte Santo, 22.

Per avere nuove tessere elettorali (neomaggiorenni, tessere esaurite o smarrite e cambi di residenza) è necessario recarsi presso lo sportello 6 sito in fondo al cortile del municipio dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.

Termine del 20 maggio per la richiesta a elezioni@comune.lecco.it del voto domiciliare per gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti “impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune e di quelli affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione.

Maggiori informazioni sul voto sono disponibili sul portale istituzionale del Comune di Lecco nello speciale Elezioni Europee 2024, mentre a questo collegamento sono reperibili le linee di indirizzo per la propaganda elettorale sul territorio comunale.