ELEZIONI A LECCO: ITALIA VIVA SOSTIENE GATTINONI

LECCO – Anche Italia Viva, all’approssimarsi della scadenza per le elezioni comunali di Lecco, prende posizione rispetto al sostegno del candidato sindaco e lo fa attraverso le parole di Andrea Frigerio, presidente provinciale del partito: “Veniamo da un mandato amministrativo in cui riteniamo siano state fatte molte cose positive per la città di Lecco, seppur talvolta segnato da qualche scelta magari non pienamente condivisa, ma che non ha mai messo in discussione il sostegno di Italia Viva all’attuale amministrazione”.

“Con queste premesse, riconoscendo anche una grande affinità culturale con Fattore Lecco, crediamo ci siano tutte le condizioni per aderire alla lista civica e sostenere una nuova giunta Gattinoni – aggiunge Frigerio -. Con queste motivazioni riteniamo di poter dare un contributo decisivo, maggiormente determinante nella misura in cui le nostre idee e la nostra presenza possano contribuire a rendere attrattiva la compagine uscente anche per quegli elettori più critici”.