ELEZIONI ALLA TECNOCAP DI LECCO: FIOM CGIL È IL PRIMO SINDACATO

LECCO – Si sono tenute le elezioni per le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) e l’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) alla Tecnocap di Lecco, importante multinazionale con sede a Cava de’ Tirreni (SA) e proprietaria di diversi siti produttivi in Italia e all’estero. Lo stabilimento lecchese, dove lavorano circa 110 dipendenti, si trova in corso Carlo Alberto nell’area dell’ex Tubettificio Europeo (fallito nel 2016) ed è adibito alla produzione di bombole aerosol.

La FIOM CGIL è risultata l’organizzazione sindacale più votata sia nell’elezione per RSU che in quella per RLS; Daniele Colecchia, candidato della FIOM, assume così il duplice ruolo di delegato sindacale e rappresentante per i temi della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Quest’ultimo incarico, in particolare, è centrale in un’azienda che ha da poco riscattato la proprietà del sito di Pescarenico e intende dare continuità agli importanti investimenti già avviati negli ambienti di lavoro.

L’obiettivo della FIOM CGIL è quello di rafforzare le relazioni sindacali aziendali, sostenendo le richieste dei lavoratori a partire dalla gestione dell’orario di lavoro e dal perfezionamento degli indicatori del premio di risultato per l’anno 2025, in previsione del prossimo rinnovo del contratto integrativo che coprirà il triennio 2026-2028.

“Ringraziamo le lavoratrici e i lavoratori per la fiducia che ci hanno accordato – dice Giuseppe Cantatore, funzionario della FIOM di Lecco che segue la Tecnocap – Daniele Colecchia è un delegato giovane che, grazie ai corsi di formazione messi a disposizione dalla nostra organizzazione, avrà a disposizione gli strumenti necessari per stare al tavolo delle trattative con l’azienda”.

Prosegue Cantatore: “Ricordo anche che le categorie dei metalmeccanici di CGIL, CISL e UIL sono impegnate da mesi nel rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale. Considerata l’indisponibilità a discutere mostrata finora da Federmeccanica, è già in programma uno sciopero nazionale per il prossimo venerdì 28 marzo: è importante che le lavoratrici e i lavoratori di aziende come la Tecnocap, dove l’attività e i volumi produttivi sono intensi, partecipino in gran numero alla mobilitazione per dare un segnale chiaro alla controparte”.