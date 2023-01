LECCO – Per le elezioni regionali AmbientalMente, lista civica nella coaliazione del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, sostiene la candidatura di Monica Coti Zelati, membro del proprio direttivo, in tandem con il varesino Dino de Simone, entrambi all’interno della lista del candidato presidente Pierfrancesco Majorino “Patto Civico per Majorino Presidente”. Sarà possibile conoscere i due candidati a Ballabio, al Melovivo in via Ponte dei Re 6, alle 20:30 venerdì 13 gennaio.

“In questo spazio civico ci riconosciamo in quanto spazio libero, dove far emergere le personalità e le storia di chi sui diversi territori da tempo si spende per la propria comunità – spiega il presidente di AmbientalMente Alessio Dossi – inoltre, considerato che ormai da un anno lavoriamo e costruiamo proposte politiche in rete con le liste civiche ecologiste che lavorano nei diversi capoluoghi regionali attraverso il progetto politico di AVEC (Alleanza Verde e Civica), con questa bella rete di amministratrici e amministratori, ci sentiamo pronti a dare un contributo in termini di persone e passione per la Lombardia”.

“La prima candidatura che sosteniamo è quella di Monica Coti Zelati, già consigliera comunale di Lecco per AmbientalMente e membro del nostro stesso direttivo. La candidatura di Monica – prosegue Dossi – è una candidatura importante, per la sua storia e per il suo percorso. Le sue sensibilità ambientali e sociali vengono da lontano, dal mondo dello scoutismo e dall’impegno politico e associativo che si protrae da anni. Ha maturato tutta l’esperienza che serve per poter contribuire allo sviluppo di una Regione Lombardia diversa, che lotti, ad esempio, per avere un trasporto pubblico migliore, o almeno decente, visto quanto ci tocca soffrire con Trenord a causa di un’Amministrazione Regionale che tiene in ostaggio chi vorrebbe spostarsi in maniera rapida e con minori impatti ambientali”.

“Sosterremo inoltre la candidatura di Dino de Simone, figura centrale della nostra “lista gemella” Progetto Concittadino che, su Varese, amministra spingendo sui temi a noi cari. Dino, che proviene dall’associazionismo ecologista di Legambiente, oltre alla sua esperienza lavorativa proprio in Regione Lombardia, può mettere a disposizione una grande passione che proviene da anni di impegno politico, anche amministrativo, essendo stato Assessore all’Ambiente proprio a Varese”.