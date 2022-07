LECCO – Presentata anche a Lecco la lista costituita a livello nazionale da Sinistra Italiana e Europa verde per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. La nuova “Alleanza Verdi Sinistra” si basa sull’intreccio di due temi tanto attuali quanto fondamentali: la giustizia sociale e la giustizia climatica. Ad annunciarla sul territorio sono Sara Canali, coordinatrice del circolo di Lecco di Sinistra Italiana, e Diego Schettino, responsabile lecchese di Europa Verde.

“Crediamo non si possa rimanere a guardare di fronte a un aumento sempre più evidente delle disuguaglianze nel nostro Paese, recentemente legate a filo diretto anche alla crisi climatica. Per questo ci battiamo con forza contro gli extraprofitti delle aziende energetiche e chiediamo che vengano redistribuiti totalmente alle famiglie per fronteggiare i prezzi lievitati delle bollette. Crediamo inoltre che sia il momento di tornare a investire maggiormente nel trasporto pubblico collettivo, nell’istruzione pubblica e gratuita e nella sanità pubblica, di qualità e di prossimità, ricavando le risorse necessarie attraverso una redistribuzione più equa della ricchezza. Crediamo che sia necessario aumentare i salari per adeguarli al costo della vita, anche attraverso l’introduzione di un salario minimo e della riduzione delle ore di lavoro a parità di salario, con l’obiettivo di contrastare la povertà, lo sfruttamento e la precarietà dilagante. Infine, crediamo che oltre alla tutela dell’ambiente e all’attenzione al cambiamento climatico sia urgente trovare soluzioni alternative e sostenibili agli allevamenti intensivi. Vogliamo porci come proposta alternativa chiara, di Sinistra, attenta si bisogni reali del Paese, che si contrappone al modello di sviluppo attuale e alla peggiore destra degli ultimi decenni, che nega la crisi climatica e spinge per un arretramento sul piano dei diritti civili e sociali”.