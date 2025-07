ELEZIONI COMUNALI: LA LEGA LECCHESE APPOGGIA CARLO PIAZZA

Il Direttivo Provinciale della Lega Salvini Premier di Lecco comunica che, ieri sera al termine di un confronto approfondito tra tutti i componenti del direttivo, ha deciso di ratificare e sostenere all’unanimità la richiesta avanzata dal Direttivo cittadino della sezione di Lecco, indicando Carlo Piazza quale proposta alla candidatura a Sindaco di Lecco per la Lega, all’interno della coalizione di centrodestra, in vista delle prossime elezioni amministrative.

La convergenza tra il livello cittadino e provinciale del partito testimonia una volontà politica chiara e condivisa: individuare una figura di riferimento giovane, forte e competente. Carlo Piazza incarna questi valori, unendo esperienza amministrativa, equilibrio e visione per il futuro della città.

La Lega desidera ringraziare sentitamente i militanti Mauro Piazza e Stefano Parolari per la disponibilità e l’impegno dimostrato nelle fasi di confronto interno. La loro generosità nel mettersi a disposizione del movimento e il loro senso di responsabilità hanno contribuito a rafforzare un percorso unitario e coeso all’interno della Lega.

Un ringraziamento va anche alle forze politiche alleate e a tutte le personalità politiche riconosciute a livello locale, regionale e nazionale che, in queste settimane, hanno espresso il proprio sostegno a Carlo Piazza, riconoscendolo come la figura più adatta a guidare Lecco in una nuova fase di crescita e sviluppo, nel segno della concretezza e della buona amministrazione.

Il nome di Carlo Piazza sarà ora sottoposto al tavolo della coalizione di centrodestra, con l’obiettivo di costruire attorno alla sua candidatura un’alleanza ampia, credibile e capace di offrire ai lecchesi un progetto politico chiaro, pragmatico e vicino ai bisogni della città.

Il nostro auspicio è che tutti gli alleati, anche chi fino ad ora hanno indicato candidature diverse, convergano sul nome di Carlo e ci si confronti in un clima sereno e di massima collaborazione per iniziare, insieme ed in tempi brevi, la campagna elettorale di coalizione per le prossime elezioni amministrative di Lecco 2026.

Tutta La Lega Salvini Premier Provinciale conferma, con questa scelta condivisa e unanime, il proprio massimo impegno per una proposta amministrativa solida, trasparente e orientata al futuro di Lecco.

Daniele Butti

Segretario Provinciale di Lecco

Il Direttivo Provinciale della Lega Salvini Premier – Lecco