ELEZIONI COMUNALI: PER LA LEGA DUE CANDIDATI IN PIAZZA (PIÙ UNO)

LECCO – Nella serata di ieri, si è riunito il direttivo cittadino della Lega guidato dal segretario cittadino Emanuele Mauri, alla presenza del segretario provinciale Daniele Butti per analizzare la situazione politica locale in vista delle prossime elezioni amministrative.

Il direttivo della Lega in maniera unanime ha individuato per un percorso condiviso nel centro destra quali candidato sindaco due figure: Carlo Piazza, acquatese classe 92’, giovane e dinamico componente del direttivo provinciale della Lega e il consigliere comunale Stefano Parolari, esperto amministratore locale e componente del direttivo della sezione di Lecco.

“Carlo Piazza – spiegano dal partito – è noto per la sua determinazione e capacità organizzative, ha lavorato a stretto contatto con esponenti di primo piano del mondo politico sia lecchese Mauro Piazza e Alessandra Hofmann, che regionale con Alessandro Fermi e il presidente Attilio Fontana. La Lega lo propone come valore aggiunto per guidare una vera svolta generazionale, un profilo che potrebbe favorire una proposta capace di valorizzare talento, pragmatismo e freschezza”.

“Stefano Parolari è una figura concreta, radicata nella storia lecchese, capace di unire impegno commerciale e pubblico a una difesa attenta degli interessi collettivi: nella sua esperienza amministrativa può vantare l’essere stato assessore comunale a Lecco, presidente di Acel Service, ha pure guidato la Lega provinciale come commissario provinciale.

Su temi sensibili come rigenerazione urbana, Parolari ha sostenuto scelte attente, sollevando questioni di metodo e trasparenza ed è inoltre esperto in tematiche connesse ai servizi ambientali tant’è che è componente del Comitato Tecnico Scientifico di Silea”.

“Qualora, invece – anticipa il partito -, non si creassero le situazioni per una coalizione convintamente coesa a causa di mutamenti di scenario di natura locale o nazionale e si dovesse, quindi, correre in solitaria il direttivo cittadino della Lega ha accolto la disponibilità a candidarsi a sindaco di Mauro Piazza, sottosegretario regionale, lecchese doc, che con la sua esperienza amministrativa ultraventennale rappresenterebbe la leadership forte di cui Lecco necessita.

Se correremo da soli Mauro sarà il nostro punto di riferimento: una garanzia di conoscenza delle istituzioni e della macchina amministrativa”.

“Che si scelga di correre in coalizione o singolarmente – dichiarano i leghisti lecchesi -, l’unico denominatore resta la volontà di raccogliere il rinnovamento richiesto dai cittadini stanchi di una gestione immobile e personalistica della città. La Lega di Lecco rivolge un appello sincero a tutti i lecchesi la linea della Lega è salda e punta su un chiaro obiettivo: offrire ai lecchesi, in maniera umile, un netto cambiamento rispetto all’attuale amministrazione comunale. Ora la decisione di chi sarà il più adatto ad essere la guida della coalizione spetta ai Coordinatori regionali del centro destra; in attesa di questo passaggio la Lega è pronta a mettersi a disposizione dei lecchesi con un gazebo per ascoltare i cittadini sabato 28 in Piazza Capuccini dalle 9 alle 12 e con l’incontro pubblico dal titolo “Il diritto della Sicurezza il dovere della Cittadinanza” con l’europarlamentare e vice segretario federale della Lega Silvia Sardone giovedì 10 luglio alle 20.30“.